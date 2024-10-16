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Черчесов оштрафован на 150 тысяч рублей за шутку о казахском языке

Ранее министерство спорта Казахстана потребовало от федерации провести разъяснительную работу с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

На пресс-конференции журналист задал главному тренеру сборной по футболу вопрос на казахском языке. После чего Черчесов спросил журналиста: «Вы сейчас по-французски говорите?» Затем он обратил внимание на то, что у корреспондента майка с эмблемой французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП — месячный расчетный показатель — 738 400 тенге», — приводит ТАСС слова представителя Казахстанская федерация футбола.

Это не первый инцидент с Черчесовым в Казахстане, связанный с казахским языком. В июне на пресс-конференции по случаю назначения на пост главного тренера сборной Казахстана Черчесову также был задан вопрос на казахском, которым тренер остался недоволен.

Под руководством Черчесова казахстанцы в Лиге наций один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. В турнирной таблице сборная Казахстана занимает последнее, четвертое место с одним очком. В следующем матче сборная Казахстана примет команду Австрии 14 ноября.

Казахстан