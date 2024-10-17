Игрок сборной России обвинил Пакистан в неуважении

«В последний момент сказали, что сбор будет. Но раз такие непонятки были по игре, стоило сразу собраться на несколько дней, провести открытую тренировку для детей. Кайф для ребятишек — приехали, потренировались и увидели тех, кого хотели. Для меня это тоже кайф!



Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили “восьмерки”, что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет», — сказал Глебов.