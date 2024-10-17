Игрок сборной России обвинил Пакистан в неуважении

Ранее сборная Пакистана, несмотря на достигнутую ранее договоренность, отказалась проводить товарищеский матч с Россией. В итоге октябрьский сбор национальной команды закончился открытой тренировкой на стадионе «Динамо».
«В последний момент сказали, что сбор будет. Но раз такие непонятки были по игре, стоило сразу собраться на несколько дней, провести открытую тренировку для детей. Кайф для ребятишек — приехали, потренировались и увидели тех, кого хотели. Для меня это тоже кайф!
Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране как Россия. Так нельзя! Проще сказать: играем или не играем. Накрутили “восьмерки”, что всем было ясно и понятно, все понимали, что ждет», — сказал Глебов.
В ноябре сборная России планирует провести два товарищеских матча. Ранее сообщалось, что вероятными спарринг-партнерами сборной России станут сборные Сирии и Брунея.