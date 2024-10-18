РФС ведет переговоры с более чем 25 сборными по товарищеским матчам

«Учитывая, что мы ведем переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии», — сказал Митрофанов.
За последние полтора месяца сборная России сыграла лишь один из трех запланированных матчей — против команды Вьетнама (3:0). Игра со сборной Таиланда не состоялась из-за тайфуна «Яги», а встреча против Пакистана в последний момент сорвалась после отказа пакистанской стороны.
Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России сыграет против команд Сирии и Брунея. Митрофанов заявил, что эти сборные — не единственные возможные соперники россиян в ноябрьских товарищеских матчах.
«Как только мы согласуем и подпишем контракты на соответствующие матчи, то прокомментируем. Есть еще и другие варианты», — заявил он.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.