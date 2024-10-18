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В Беларуси намерены регулярно проводить матчи со сборной России

С таким заявлением выступил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сказал, что товарищеские матчи национальных команд России и Беларуси по футболу должны проводиться на регулярной основе.

«Ответный товарищеский матч сборной России и Беларуси обязательно должен состояться. Их надо проводить на постоянной, регулярной основе, это точно. Этот вопрос лежит в плоскости федераций, думаю, они между собой договорятся», — сказал министр спорта Ковальчук.

В 2024 году в июне в Минске сборная России провела товарищеский матч против белорусов (4:0). Всего национальные команды двух стран провели пять матчей — три победы одержали футболисты сборной России, одну — игроки Беларуси, еще один матч завершился вничью.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. С тех пор сборные России всех возрастов проводят только товарищеские матчи.

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Товарищеские матчи: календарь