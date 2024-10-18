В Беларуси намерены регулярно проводить матчи со сборной России

«Ответный товарищеский матч сборной России и Беларуси обязательно должен состояться. Их надо проводить на постоянной, регулярной основе, это точно. Этот вопрос лежит в плоскости федераций, думаю, они между собой договорятся», — сказал министр спорта Ковальчук.