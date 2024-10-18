В Беларуси намерены регулярно проводить матчи со сборной России

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сказал, что товарищеские матчи национальных команд России и Беларуси по футболу должны проводиться на регулярной основе.
«Ответный товарищеский матч сборной России и Беларуси обязательно должен состояться. Их надо проводить на постоянной, регулярной основе, это точно. Этот вопрос лежит в плоскости федераций, думаю, они между собой договорятся», — сказал министр спорта Ковальчук.
В 2024 году в июне в Минске сборная России провела товарищеский матч против белорусов (4:0). Всего национальные команды двух стран провели пять матчей — три победы одержали футболисты сборной России, одну — игроки Беларуси, еще один матч завершился вничью.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. С тех пор сборные России всех возрастов проводят только товарищеские матчи.