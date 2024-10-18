Глава КФФ: Нам не нужен казахский язык Черчесова

На пресс-конференции журналист задал главному тренеру сборной по футболу вопрос на казахском языке. После чего Черчесов спросил журналиста: «Вы сейчас по-французски говорите?» Затем он обратил внимание на то, что у корреспондента майка с эмблемой французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».
По итогам данного инцидента Казахстанская федерация футбола в рамках этического регламента наложила штраф на главного тренера сборной Казахстана. Штраф составил 738 400 тенге, что примерно равно 150 тысячам рублей.
«Станислав Саламович, согласно решению комитета по этике, уже заплатил штраф. Не стоит переживать, он незначительный — сумма около двух тысяч долларов. Если брать саму ситуацию в целом, то со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка — просто эта была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Каждый может трактовать это по-своему. Комитет по этике расценил его слова так, хотя злого умысла они не несли. Но люди на подобные вещи реагируют», — приводит слова Барменкулова Sport24.
«Нам не нужен его казахский, а нужны его футбольные знания. Общие слова и вещи Саламович уже должен знать и понимать, но зачем ему полностью знать казахский язык, не разговаривать же на нем. Требования знать казахский язык наша федерация перед Черчесовым не ставит. В дальнейшем такая ситуация не повторится и никаких санкций не будет. Не вижу продолжения в этой истории», — добавил глава КФФ.
Под руководством Черчесова казахстанцы в Лиге наций один раз сыграли вничью и потерпели три поражения. В турнирной таблице сборная Казахстана занимает последнее, четвертое место с одним очком. В следующем матче сборная Казахстана примет команду Австрии 14 ноября.