Глава КФФ: Нам не нужен казахский язык Черчесова

«Станислав Саламович, согласно решению комитета по этике, уже заплатил штраф. Не стоит переживать, он незначительный — сумма около двух тысяч долларов. Если брать саму ситуацию в целом, то со стороны Саламовича не было грубой шутки в адрес языка — просто эта была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки. Каждый может трактовать это по-своему. Комитет по этике расценил его слова так, хотя злого умысла они не несли. Но люди на подобные вещи реагируют», — приводит слова Барменкулова Sport24.