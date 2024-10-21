Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России

В 2016 году Сантос провел шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и сыграл один товарищеский матч за национальную команду.
Представитель юридической компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец ранее заявлял о невозможности выступления Сантоса за российскую национальную команду.
«К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, не быть легионером в РПЛ была допущена неточность. Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются», — говорится в телеграм-канале SILA International Lawyers.
«Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году. По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства. Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России», — добавляется в сообщении юридической компании.
30-летний Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Гамбурга» за 14 млн евро. За российский клуб бразилец провел 198 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. С «Зенитом» Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Зимой 2023 года защитник стал капитаном «Зенита».