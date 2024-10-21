Дуглас Сантос сможет выступать за сборную России

«К сожалению, в нашем комментарии по возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России и, следовательно, не быть легионером в РПЛ была допущена неточность. Дело в том, что согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются», — говорится в телеграм-канале SILA International Lawyers.