Генсекретарь РФС рассказал, сколько стоит привезти соперника сборной России

Сборная России не провела товарищеских встреч в октябре. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о финансовой составляющей поиска соперников для национальной команды.
«Стоимость складывается из трех составляющих. Это перелет, проживание и питание. Есть, конечно, всякие дополнительные вещи, но это капля в море. Дальше все зависит от логистической цепочки: откуда едут, количество пересадок, какая авиакомпания и так далее. В целом примерно в 10 млн руб. подобный выезд обойдется, если речь про делегацию в составе 45 человек. Сейчас билеты достаточно дорогие. Мы, естественно, говорим про групповые тарифы экономкласса, но тем не менее», — цитирует Митрофанова РБК Спорт.
«Есть команды, которые говорят: “Мы приедем, нам бы тогда потренироваться еще. Дайте нам дней шесть”. Поэтому все зависит от совокупности. Вопрос в том, что многим из них это просто не нужно. Они и денег за матч не просят. То есть им просто не хочется заниматься сложными вещами, у них и так все нормально. Надо еще учитывать, что есть команды, которые сами по себе готовы играть, но потом по каким-то — как они говорят, политическим причинам — предпочитают не играть. Есть такие команды из разных континентов. Есть те, кто готов и держат слово», — сообщил генеральный секретарь РФС.
Митрофанов назвал поиск соперника для сборной России непростой работой, в которой заняты в ней порядка 15 человек, в том числе с огромным международным опытом. Люди впервые сталкиваются с такими вещами. Хотя, казалось бы, все видели и все прошли.
«Такая ситуация, как с Пакистаном, она же для всех была неожиданностью. Игра была утверждена на уровне президента Федерации футбола Пакистана. Президент Федерации футбола Пакистана — ни много ни мало руководитель контрольно-ревизионной комиссии ФИФА», — добавил Максим Митрофанов.
В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили клубы и сборные из России от международных соревнований. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские встречи.