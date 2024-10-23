Генсекретарь РФС рассказал, сколько стоит привезти соперника сборной России

«Есть команды, которые говорят: “Мы приедем, нам бы тогда потренироваться еще. Дайте нам дней шесть”. Поэтому все зависит от совокупности. Вопрос в том, что многим из них это просто не нужно. Они и денег за матч не просят. То есть им просто не хочется заниматься сложными вещами, у них и так все нормально. Надо еще учитывать, что есть команды, которые сами по себе готовы играть, но потом по каким-то — как они говорят, политическим причинам — предпочитают не играть. Есть такие команды из разных континентов. Есть те, кто готов и держат слово», — сообщил генеральный секретарь РФС.