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Официально: сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборные России и Брунея проведут матч 15 ноября.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Товарищеская игра состоится 15 ноября в 19:00 по московскому времени. По информации «Матч ТВ», приоритетными городами для проведения ноябрьских товарищеских матчей национальной команды являлись Сочи и Волгоград. В конечном итоге Сочи был заменен на Краснодар из-за обеспокоенности состоянием газона на стадионе «Фишт».

Отмечается, что в качестве альтернативы рассматривались стадионы в Москве и Нижнем Новгороде, однако итоговый выбор был сделан в пользу южного региона. Обе команды будут добираться до места проведения матча либо на автобусе, либо на поезде, так как аэропорт Краснодара приостановил свою работу в феврале 2022 года.

Ближайшие действующие аэропорты расположены в Сочи и Ставрополе. Расстояние от обоих городов до Краснодара составляет около 300 километров.

Товарищеский матч против сборной Сирии, как и было запланировано, пройдет 19 ноября в Волгограде.

Сборная Брунея занимает на 184‑е место в рейтинге ФИФА. За команду выступают исключительно игроки из местного чемпионата. В октябре сборная Брунея не сумела квалифицироваться на Кубок АСЕАН, уступив в стыковых матчах сборной Восточной Тимора (0:0, 0:1).

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