Официально: сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре

Отмечается, что в качестве альтернативы рассматривались стадионы в Москве и Нижнем Новгороде, однако итоговый выбор был сделан в пользу южного региона. Обе команды будут добираться до места проведения матча либо на автобусе, либо на поезде, так как аэропорт Краснодара приостановил свою работу в феврале 2022 года.