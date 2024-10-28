Дюков рассказал, с кем может сыграть сборная России в 2025 году

«Эти матчи вполне могут состояться в 2025 году. В этом году в каждом случае была своя причина. Если говорить о следующем годе, я смотрю на него более оптимистично. Уверен, что если говорить о тех окнах, которые будут в следующем году, если не будет официальных матчей, товарищеские международные матчи мы точно проведем. В том числе со статусными соперниками. Речь не только о Парагвае. Это матчи со сборными из Южной Америки, Африки и Европы», — сказал Дюков.