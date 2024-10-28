Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюков рассказал, с кем может сыграть сборная России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России в 2025 году может провести матчи с соперниками, игры против которых не состоялись в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В нынешнем году по разным причинам сорвались товарищеские игры со сборными Парагвая, Таиланда и Пакистана.

«Эти матчи вполне могут состояться в 2025 году. В этом году в каждом случае была своя причина. Если говорить о следующем годе, я смотрю на него более оптимистично. Уверен, что если говорить о тех окнах, которые будут в следующем году, если не будет официальных матчей, товарищеские международные матчи мы точно проведем. В том числе со статусными соперниками. Речь не только о Парагвае. Это матчи со сборными из Южной Америки, Африки и Европы», — сказал Дюков.

Ранее в РФС подтвердили, что 15 и 19 ноября сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Брунея и Сирии соответственно. Встреча с Брунеем состоится в Краснодаре, а матч с Сирией пройдёт в Волгограде.

Россия
Таиланд
Пакистан
Парагвай
Товарищеские матчи: календарь