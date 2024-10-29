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Женская сборная России обыграла Гаити в товарищеском матче

Матч прошел в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболистки женской сборной России со счетом 2:1 обыграли команду Гаити в товарищеском матче.

На пятой минуте встречи счет открыла нападающая московского «Спартака» Наталья Машина. В начале второго тайма Мельчи Даэль Думорнау удалось сравнять счет, однако вскоре точным ударом со штрафного Татьяна Петрова из ЦСКА принесла победу национальной команде России.

Ранее сборная России в товарищеском матче разгромила команду Кении — 4:0. Тренировочный сбор российских футболисток в Турции завершится 30 октября.

С февраля 2022 года все сборные и клубы из России отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.