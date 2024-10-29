«Вы че, издеваетесь?!» Павлюченко — о натурализации бразильцев

21 октября левый защитник петербургского «Зенита» получил российское гражданство и теперь сможет выступать за сборную России.
«Когда Ари дали российский паспорт и вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Вы че, издеваетесь?! У нас 150 миллионов в стране! Вратарь Гильерме — бразилец, ему тоже дали паспорт, тоже вызвали в сборную. Ну, вы че?! Да лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Ну, нельзя так!» — сказал Роман Павлюченко в интервью, вышедшем на ютуб-канале Станислава Роженькова.
«Одно дело, когда это Андорра, Фарерские острова или Мальдивы. Можно взять футболистов, дать им паспорта, пусть они играют, потому что там нет своих. Но когда у тебя такая страна, как Россия, а мы даем паспорта и приглашаем бразильцев играть за сборную России… Вы че, издеваетесь, что ли? Так нельзя! Неприятный момент», — добавил Павлюченко.
Роман Павлюченко во время игровой карьеры выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань», «Урал», «Арарат-Москва» и ногинское «Знамя».
В активе экс-нападающего 50 матчей и 21 забитый мяч за сборную России. В составе национальной команды Павлюченко становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.