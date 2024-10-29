«Вы че, издеваетесь?!» Павлюченко — о натурализации бразильцев

«Когда Ари дали российский паспорт и вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Вы че, издеваетесь?! У нас 150 миллионов в стране! Вратарь Гильерме — бразилец, ему тоже дали паспорт, тоже вызвали в сборную. Ну, вы че?! Да лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Ну, нельзя так!» — сказал Роман Павлюченко в интервью, вышедшем на ютуб-канале Станислава Роженькова.