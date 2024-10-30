Дюков оценил шансы сборной России на участие в отборе ЧМ-2026

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА. Сложно делать какую-то оценку в процентах, но, конечно, вероятность ниже, чем 50%. Но это и не 1%», — сказал Дюков.