Дюков оценил шансы сборной России на участие в отборе ЧМ-2026

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время — если не в этом году, то в следующем — определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА. Сложно делать какую-то оценку в процентах, но, конечно, вероятность ниже, чем 50%. Но это и не 1%», — сказал Дюков.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. На ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 национальных команд. Жеребьевка отборочного этапа мундиаля пройдет 13 декабря 2024 года в Цюрихе.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.