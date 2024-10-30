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Футболист из Таджикистана забил 14 голов в матче сборных

Нападающий юношеской сборной Таджикистана Мухаммад Назриев установил мировой рекорд по количеству голов за матч сборных.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

16-летний футболист забил 14 мячей в отборочном матче Кубка Азии до 17 лет против сборной Гуама (33:0). Ранее ни один футболист в истории не забивал столько в официальном матче сборных под эгидой ФИФА.

Предыдущий рекорд держался с 2001 года, когда сборная Австралии разгромила команду Американского Самоа (31:0) в отборочном матче к ЧМ-2002. Нападающий австралийской сборной Арчи Томпсон забил в этой встрече 13 мячей. Этот матч в итоге подтолкнул Австралию перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

https://vk.com/video-50270859_456242495.

Назриев выступает за дубль душанбинского «Истиклола», который неизменно выигрывает чемпионат Таджикистана с 2014 года. Через четыре дня после матча с Гуамом 16-летний футболист отметился дублем в ворота команды Омана (2:0).

После разгрома от Таджикистана юношеская сборная Гуама с менее разгромными счетами уступила сверстникам из Омана (0:18) и Сингапура (0:14).

Гуам является крупнейшим и самым густонаселенным островом в Марианских островах, расположенных в западной части Тихого Океана. На нем проживают около 170 тыс. человек. Эта территория имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.

В 1996 году Гуам официально вошел в число членов ФИФА. С тех пор их команда стабильно занимает одно из худших мест в рейтинге сборных. В последнем рейтинге ФИФА сборная Гуама занимает 204-е место.