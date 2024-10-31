Игорь Дивеев: Сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове

«Кто сейчас лидер в сборной? Дима Баринов, Саша Головин, Матвей Сафонов. При Черчесове лидерами были Дзюба, Джикия и Кудряшов. Но сейчас все в одной колее, ни у кого нет зажатости. Нет такого, что кто-то боится высказать. Все могут общаться, поймать ха-ха. Если бы сборная участвовала в официальных турнирах, точно вышли бы из группы ЧМ. Возможно, дошли бы до ¼, но многое зависело бы и от жеребьевки. Наверное, сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове», — добавил защитник ЦСКА.