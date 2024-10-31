Игорь Дивеев: Сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове

25-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев выступает за сборную России с 2020 года. Дивеев играл в национальной команде под руководством Станислава Черчесова и Валерия Карпина.
«У каждого тренера абсолютно разный подход. И у Семака, и у Гончаренко, и у Черчесова, и у Березуцкого, и у Николича — все разные! У Станислава Саламовича, например, не было заведено командой ходить на обед и ужин. При Карпине — такое правило, мы все вместе. Каждый тренер преподносит игроку то, что хочет видеть от него», — сказал Дивеев в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Кто сейчас лидер в сборной? Дима Баринов, Саша Головин, Матвей Сафонов. При Черчесове лидерами были Дзюба, Джикия и Кудряшов. Но сейчас все в одной колее, ни у кого нет зажатости. Нет такого, что кто-то боится высказать. Все могут общаться, поймать ха-ха. Если бы сборная участвовала в официальных турнирах, точно вышли бы из группы ЧМ. Возможно, дошли бы до ¼, но многое зависело бы и от жеребьевки. Наверное, сейчас сборная России сильнее, чем при Черчесове», — добавил защитник ЦСКА.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях. В сентябре нацинальная команда разгромила в товарищеской игре сборную Вьетнама со счетом 3:0. 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, 19 ноября — с Сирией в Волгограде.