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Мостовой: матч с Брунеем — это даже не позор, это что-то хуже

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды против Брунея. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Товарищеская встреча пройдет 15 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что Бруней может отправить на матч с Россией вторую сборную, составленную из полупрофессиональных игроков.

«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», — сказал Мостовой.

Сборная Брунея располагается на 183-й строчке в мировом рейтинге. В этом году команда одержала пять побед в восьми матчах, сумев обыграть сборные Вануату (3:2), Шри-Ланки (1:0, 1:0) и Макао (3:0, 1:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году национальная команда провела три матча, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).

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Бруней
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