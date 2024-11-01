Мостовой: матч с Брунеем — это даже не позор, это что-то хуже

Товарищеская встреча пройдет 15 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что Бруней может отправить на матч с Россией вторую сборную, составленную из полупрофессиональных игроков.
«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», — сказал Мостовой.
Сборная Брунея располагается на 183-й строчке в мировом рейтинге. В этом году команда одержала пять побед в восьми матчах, сумев обыграть сборные Вануату (3:2), Шри-Ланки (1:0, 1:0) и Макао (3:0, 1:0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году национальная команда провела три матча, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).