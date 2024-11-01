Мостовой: матч с Брунеем — это даже не позор, это что-то хуже

«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», — сказал Мостовой.