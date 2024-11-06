Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России

36-летний футболист последний раз выходил в майке национальной команды в июле 2021 года в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).
«Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну-две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более-менее нормальной сборной. Поеду ли, если меня вызовут на матч с Брунеем? Я не в том положении, чтобы сейчас выпендриваться. Поехал бы. Для меня вызов в сборную — это действительно огромная честь. Когда меня спрашивают, по чему ты больше всего скучаешь в футболе, отвечаю: по гимну своей страны. Когда весь стадион поет и мурашки по телу, ты просто закрываешь глаза и наслаждаешься моментом. Ты играешь от сердца, со страстью, ты ради этого в сборной», — сказал Дзюба.
На счету Дзюбы 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 мячей и сделал 15 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Кроме того, с 2018 по 2021 год Дзюба был капитаном сборной.
В этом сезоне Дзюба провел семь матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.