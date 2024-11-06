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Валерий Карпин назвал три памятных матча за сборную России

Бывший полузащитник, а ныне главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал три памятных матча за национальную команду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Один из матчей, первых в современной истории России, это, конечно товарищеская встреча с Мексикой. Я тогда реализовал пенальти. Он памятен для меня именно этим. Второй матч — это победа над сборной Франции в 1999 году, когда мы победили 3:2. Ну, а третий, к сожалению, это игра с командой Украины, когда они в конце сравняли счёт и мы не попали на чемпионат Европы 2000 года», — сказал Карпин в эфире «Русского радио».

«Из клубных мне хорошо запомнились матчи с “Наполи”, когда в их составе играл Диего Марадона. Обе встречи закончились 0:0 и все решилось в серии пенальти. Помню, Олег Иванович Романцев отправил меня бить первым. Иду к мячу, полные “Лужники”, ноги трясутся, я даже не помню, как шел бить этот 11-метровый. Это было в Москве. А первый матч в Неаполе впечатлил атмосферой на стадионе и, конечно же, выходом Марадоны. Мы тогда стояли в туннеле и три минуты ждали, когда он подойдет и мы выйдем на поле», — добавил главный тренер сборной России.

15 ноября сборная России встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде со сборной Сирии.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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