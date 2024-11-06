Валерий Карпин назвал три памятных матча за сборную России

«Из клубных мне хорошо запомнились матчи с “Наполи”, когда в их составе играл Диего Марадона. Обе встречи закончились 0:0 и все решилось в серии пенальти. Помню, Олег Иванович Романцев отправил меня бить первым. Иду к мячу, полные “Лужники”, ноги трясутся, я даже не помню, как шел бить этот 11-метровый. Это было в Москве. А первый матч в Неаполе впечатлил атмосферой на стадионе и, конечно же, выходом Марадоны. Мы тогда стояли в туннеле и три минуты ждали, когда он подойдет и мы выйдем на поле», — добавил главный тренер сборной России.