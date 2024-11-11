Капитан «Локомотива» не поедет в сборную России

«Наш капитан не примет участия в ноябрьских матчах сборной России по семейным обстоятельствам», — сообщается в телеграм-канале «Локомотива».
Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал в Краснодаре 10 ноября. В его рамках сборная России сыграет с командой Брунея 15 ноября в Краснодаре, с сирийцами россияне встретятся 19 ноября в Волгограде.
28-летний Дмитрий Баринов выступает на позиции опорного полузащитника. Всю свою профессиональную карьеру Баринов провел в составе железнодорожников. В общей сложности он сыграл за клуб 235 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 18 результативных передач.
После первого круга «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Зенита» и на три — от лидирующего «Краснодара».