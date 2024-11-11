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Капитан «Локомотива» не поедет в сборную России

Полузащитник Дмитрий Баринов не сыграет с Брунеем и Сирией по семейным обстоятельствам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Наш капитан не примет участия в ноябрьских матчах сборной России по семейным обстоятельствам», — сообщается в телеграм-канале «Локомотива».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартовал в Краснодаре 10 ноября. В его рамках сборная России сыграет с командой Брунея 15 ноября в Краснодаре, с сирийцами россияне встретятся 19 ноября в Волгограде.

28-летний Дмитрий Баринов выступает на позиции опорного полузащитника. Всю свою профессиональную карьеру Баринов провел в составе железнодорожников. В общей сложности он сыграл за клуб 235 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 18 результативных передач.

После первого круга «Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на два балла от «Зенита» и на три — от лидирующего «Краснодара».

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7011 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Дмитрий Пятибратов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
29′
Алексей Батраков
90+2′
Факел
Евгений Марков
(Алексей Каштанов)
84′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
77
Илья Самошников
73′
6
Дмитрий Баринов
80′
83
Алексей Батраков
75′
7
Эдгар Севикян
59′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
71′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
59′
8
Владислав Сарвели
90′
94
Артем Тимофеев
99
Тимур Сулейманов
71′
10
Дмитрий Воробьев
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
13
Игорь Калинин
24′
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
9
Алексей Каштанов
5
Табо Селе
46′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
60′
20
Евгений Марков
7
Мохамед Браими
46′
17
Николай Гиоргобиани
21
Михаил Щетинин
46′
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
76′
64
Андрей Ивлев
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
14
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
Россия
Бруней
Сирия
Товарищеские матчи: календарь