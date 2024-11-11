Капитан «Локомотива» не поедет в сборную России

28-летний Дмитрий Баринов выступает на позиции опорного полузащитника. Всю свою профессиональную карьеру Баринов провел в составе железнодорожников. В общей сложности он сыграл за клуб 235 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 18 результативных передач.