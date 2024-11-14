Сборная Камеруна вышла на Кубок Африки. Нгамале получил травму

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале начал игру в стартовом составе, но был заменен на 59-й минуте из-за травмы голеностопного сустава. В ближайшие дни 30-летний футболист пройдет медобследование, которая определит степень повреждения и сроки восстановления.
За тур до окончания квалификации Камерун гарантировал себе выход в основную стадию Кубка Африки. Ранее на турнир отобрались сборные Марокко, Буркина-Фасо, Алжира, ДР Конго, Сенегала, Египта, Анголы, Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара.
Кубок африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале обыграла сборную Нигерии (2:1).