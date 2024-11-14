Глава футбола Брунея: РФС полностью оплатил нашу поездку

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что Российский футбольный союз проявил высочайший профессионализм в переговорах и полностью взял все расходы на организацию выезда.

«РФС оплатил нам вообще все, мы не потратили ни доллара. И, конечно, мы договорились об оплате нашего матча. Не понимаю, почему я должен это скрывать», — передает «Матч ТВ» слова главы футбола Брунея.

«В Россию приехала национальная сборная Брунея, практически основной состав, и здесь никаких сомнений ни у кого быть не должно. Наши ребята очень усердно работают, даже в этот короткий период подготовки. Но они действительно очень рады быть здесь, полностью сфокусированы на предстоящем матче. Знаете, у нас даже нет второй команды. А этот состав играл в квалификации Кубка Азии против Макао и в отборе чемпионата ASEAN против Восточного Тимора. Хотя, у нас есть потеря. Нет главной звезды — основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре», — добавил Фейсал Юсофф.

Также в ноябрьской паузе россиянам предстоит еще одна встреча — 19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Сирии.

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