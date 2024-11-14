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Глава футбола Брунея: РФС полностью оплатил нашу поездку

Матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images

Россия
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