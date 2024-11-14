Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто исполнит гимн России на матче с Брунеем

Пресс-служба национальной команды назвала имена исполнителей, которые выступят перед матчем в Краснодаре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"
Футбол
Товарищеские матчи 2024
15.11.2024, 19:00
Россия
-
Бруней
-

Певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем сборных России и Брунея. Также перед началом встречи выступит группа NLO со своим хитом «Танцы».

Игра пройдет в Краснодаре в пятницу, 15 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. 19 ноября россияне в Волгограде сыграют против сборной Сирии.

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях. Последний на данный момент матч национальной команды был проведен в сентябре — подопечные Валерия Карпина разгромили в выездной товарищеской игре сборную Вьетнама со счетом 3:0.

Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь