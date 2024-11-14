Стало известно, кто исполнит гимн России на матче с Брунеем

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях. Последний на данный момент матч национальной команды был проведен в сентябре — подопечные Валерия Карпина разгромили в выездной товарищеской игре сборную Вьетнама со счетом 3:0.