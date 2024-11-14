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В сборной Брунея заверили, что в Россию приехал почти весь основной состав

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что на товарищеский матч со сборной России их команда выйдет сильнейшим составом за исключением основного вратаря, который является лучшим игроком команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Yasser Bakhsh - FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru
Футбол
Товарищеские матчи 2024
15.11.2024, 19:00
Россия
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Бруней
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«В Россию приехала национальная сборная Брунея, практически основной состав, и здесь никаких сомнений ни у кого быть не должно. Наши ребята очень усердно работают, даже в этот короткий период подготовки. Но они действительно очень рады быть здесь, полностью сфокусированы на предстоящем матче.

Знаете, у нас даже нет второй команды. А этот состав играл в квалификации Кубка Азии против Макао и в отборе чемпионата ASEAN против Восточного Тимора. Хотя, у нас есть потеря. Нет главной звезды — основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре.

Главная цель Брунея в этом путешествии? Она состоит в том, чтобы наши игроки получили пользу от игр, чтобы они были эффективными для них. Что будет, если матч закончится с крупным счетом? Давайте посмотрим, как будет складываться игра. Уверен, шансы в атаке у нас будут. А раньше времени говорить об итоге встречи не хочу.

Да, нам будет очень тяжело, но эта игра — важная часть в подготовке к Кубку Азии. Возможно, мы станем намного сильнее благодаря играм в Краснодаре», — сказал Юсофф.

Сборная Брунея располагается на 183-й строчке в мировом рейтинге. В этом году команда одержала пять побед в восьми матчах, сумев обыграть сборные Вануату (3:2), Шри-Ланки (1:0, 1:0) и Макао (3:0, 1:0).

В пятницу, 15 ноября сборные России и Брунея сыграет в Краснодаре. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Во вторник, 19 ноября у команды Валерия Карпина в Волгограде запланирована товарищеская игра со сборной Сирии.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году национальная команда провела три матча, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).

Бруней
Россия
Товарищеские матчи: календарь