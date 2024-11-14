В сборной Брунея заверили, что в Россию приехал почти весь основной состав

«В Россию приехала национальная сборная Брунея, практически основной состав, и здесь никаких сомнений ни у кого быть не должно. Наши ребята очень усердно работают, даже в этот короткий период подготовки. Но они действительно очень рады быть здесь, полностью сфокусированы на предстоящем матче.



Знаете, у нас даже нет второй команды. А этот состав играл в квалификации Кубка Азии против Макао и в отборе чемпионата ASEAN против Восточного Тимора. Хотя, у нас есть потеря. Нет главной звезды — основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре.



Главная цель Брунея в этом путешествии? Она состоит в том, чтобы наши игроки получили пользу от игр, чтобы они были эффективными для них. Что будет, если матч закончится с крупным счетом? Давайте посмотрим, как будет складываться игра. Уверен, шансы в атаке у нас будут. А раньше времени говорить об итоге встречи не хочу.



Да, нам будет очень тяжело, но эта игра — важная часть в подготовке к Кубку Азии. Возможно, мы станем намного сильнее благодаря играм в Краснодаре», — сказал Юсофф.