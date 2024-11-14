В сборной Брунея заверили, что в Россию приехал почти весь основной состав

«В Россию приехала национальная сборная Брунея, практически основной состав, и здесь никаких сомнений ни у кого быть не должно. Наши ребята очень усердно работают, даже в этот короткий период подготовки. Но они действительно очень рады быть здесь, полностью сфокусированы на предстоящем матче.
Знаете, у нас даже нет второй команды. А этот состав играл в квалификации Кубка Азии против Макао и в отборе чемпионата ASEAN против Восточного Тимора. Хотя, у нас есть потеря. Нет главной звезды — основного голкипера, потому что он женится. А остальные все тут, в Краснодаре.
Главная цель Брунея в этом путешествии? Она состоит в том, чтобы наши игроки получили пользу от игр, чтобы они были эффективными для них. Что будет, если матч закончится с крупным счетом? Давайте посмотрим, как будет складываться игра. Уверен, шансы в атаке у нас будут. А раньше времени говорить об итоге встречи не хочу.
Да, нам будет очень тяжело, но эта игра — важная часть в подготовке к Кубку Азии. Возможно, мы станем намного сильнее благодаря играм в Краснодаре», — сказал Юсофф.
Сборная Брунея располагается на 183-й строчке в мировом рейтинге. В этом году команда одержала пять побед в восьми матчах, сумев обыграть сборные Вануату (3:2), Шри-Ланки (1:0, 1:0) и Макао (3:0, 1:0).
В пятницу, 15 ноября сборные России и Брунея сыграет в Краснодаре. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Во вторник, 19 ноября у команды Валерия Карпина в Волгограде запланирована товарищеская игра со сборной Сирии.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи. В этом году национальная команда провела три матча, обыграв Сербию (4:0), Беларусь (4:0) и Вьетнам (3:0).