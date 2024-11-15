Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026

«Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Считаю, что сегодня нам не хватило удачи. Это была красивая, открытая игра. У обеих команд очень хорошо выглядела полузащита. Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться и расти, хотя сегодня Бразилия заслуживала лучшего результата», — сказал главный тренер бразильцев Доривал Жуниор после матча.