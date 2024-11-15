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Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026

Винисиус Жуниор не реализовал пенальти при счете 1:1.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на 43-й минуте прямым ударом со штрафного открыл вингер «Барселоны» Рафинья. Сразу после перерыва вышедший на замену венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия забил ответный мяч.

На 62-й минуте бразильцы получили право на пенальти, однако Винисиус Жуниор не сумел переиграть вратаря хозяев Рафаэля Ромо. 24-летний вингер мадридского «Реала» не может забить за Бразилию на протяжении шести матчей.

На 89-й минуте венесуэльцы остались в меньшинстве после удаления защитника Александра Гонсалеса.

«Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Считаю, что сегодня нам не хватило удачи. Это была красивая, открытая игра. У обеих команд очень хорошо выглядела полузащита. Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться и расти, хотя сегодня Бразилия заслуживала лучшего результата», — сказал главный тренер бразильцев Доривал Жуниор после матча.

Сборная Бразилии занимает третье место в турнирной таблице южноамериканского отбора, отставая от Аргентины на пять очков. В среду, 20 ноября, бразильцы дома сыграют с командой Уругвая.

Бразилия
Венесуэла