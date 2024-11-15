Месси оскорбил судью в матче между Аргентиной и Парагваем

Матч Парагвай — Аргентина обслуживала бразильская бригада судей во главе с Андерсоном Даронко. В один из моментов игры Месси остался недоволен тем, что Даронко не удалил игрока парагвайского сборной после фола.
«Ты обгадился, ты мне не нравишься», — сказал Месси.
Капитан аргентинской сборной провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.
Сборная Аргентины потерпела третье поражение в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Ранее чемпионы мира дома проиграли Уругваю (0:2) и на выезде уступили Колумбии (1:2).
Аргентинцы сохраняют лидерство в турнирной таблице, опережая колумбийцев на четыре очка. В среду, 20 ноября, сборная Аргентины на выезде сыграет против команды Перу.