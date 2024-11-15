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Месси оскорбил судью в матче между Аргентиной и Парагваем

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в резкой форме выразил недовольство работой судей в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Парагвая (1:2). Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч Парагвай — Аргентина обслуживала бразильская бригада судей во главе с Андерсоном Даронко. В один из моментов игры Месси остался недоволен тем, что Даронко не удалил игрока парагвайского сборной после фола.

«Ты обгадился, ты мне не нравишься», — сказал Месси.

Капитан аргентинской сборной провел на поле все 90 минут, но не сумел отличиться результативными действиями.

Сборная Аргентины потерпела третье поражение в южноамериканском отборе ЧМ-2026. Ранее чемпионы мира дома проиграли Уругваю (0:2) и на выезде уступили Колумбии (1:2).

Аргентинцы сохраняют лидерство в турнирной таблице, опережая колумбийцев на четыре очка. В среду, 20 ноября, сборная Аргентины на выезде сыграет против команды Перу.

Аргентина
Парагвай