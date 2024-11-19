Футболист сборной США отпраздновал гол танцем Трампа

Кристиан Пулишич отпраздновал гол в матче ¼ финала Лиги наций КОНКАКАФ танцем избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Сборная США обыграла команду Ямайки со счетом 4:2. Атакующий футболист «Милана» Кристиан Пулишич открыл счет в матче на 14-й минуте. В составе сборной Ямайки дважды отличился Демарай Грэй. За США забивали Рикардо Пепи и Тимоти Веа, еще один гол ямайцы забили в свои ворота.
Кристиан Пулишич выступает за сборную США с 2016 года. За национальную команду он провел 76 матчей, в которых забил 33 мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Пулишича в 50 миллионов евро.