Футболист сборной США отпраздновал гол танцем Трампа

Сборная США обыграла команду Ямайки со счетом 4:2. Атакующий футболист «Милана» Кристиан Пулишич открыл счет в матче на 14-й минуте. В составе сборной Ямайки дважды отличился Демарай Грэй. За США забивали Рикардо Пепи и Тимоти Веа, еще один гол ямайцы забили в свои ворота.