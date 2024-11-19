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В РФС отреагировали на слухи о проведении матчей с четырьмя сборными

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг слухи о договоренности в 2025 году провести товарищеские матчи сборной России с командами Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что сборная России летом и осенью 2025 года сыграет с национальными командами Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии.

— Коллеги написали о договоренностях о проведении четырех товарищеских матчей — с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией. Это правда?

— Я бы хотел опровергнуть данную информацию. Коллеги занимаются подбором всех свободных команд, выбирая из них те, которые им больше нравятся по каким‑то критериям. В принципе это не самая сложная работа. С другой стороны, радостно, что часть журналистов наконец‑то поняла, по каким принципам выбираются соперники. Теперь они знают, что есть официальные матчи и турниры, во время которых команды‑участницы не могут играть в товарищеских встречах. Это как раз неплохо, значит, не зря мы столько раз объясняли, почему нельзя 10 раз подряд провести матчи, условно, с командой Сербии.

Если внимательно посмотреть на международный календарь, то все становится достаточно понятно. Март и сентябрь — окна ФИФА, в которые больше вероятность сыграть с командами из КОНКАКАФ, потому что все остальные сборные заняты в официальных матчах.

Есть лето, где больше вероятность матча с командами из Африки, у которых будет перерыв в официальных соревнованиях. В октябре и ноябре частично свободна Азия, частично КОНМЕБОЛ. Соответственно, разобравшийся журналист делает так: смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией. Перечисляет, пишет новость.

Что касается возможных соперников, то вне зависимости от переговоров и их результативности в очередной раз вынужден повторить, что наш принцип — комментировать соперников по товарищеским матчам только тогда, когда договоримся с нашими партнерами. Переговоры идут, комментировать мы их не будем, — приводит слова Митрофано «Матч ТВ».

Сегодня, 19 ноября, сборная России проведет заключительный матч в 2024 году против сборной Сирии.

Сборная России одержала четыре победы в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях — Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина забила 11 голов в ворота Брунея.

Россия