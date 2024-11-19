Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу в отборе на ЧМ‑2026

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой КНДР в матче шестого тура группового этапа азиатского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026. Встреча группы А прошла во Вьентьяне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 44‑й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
С 83‑й минуты узбекистанская команда играла в меньшинстве, защитник Умар Эшмуродов получил красную карточку. На 85‑й минуте форвард сборной КНДР Чжон Иль Хван не реализовал пенальти.
Сборная Узбекистана с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Команда КНДР, набрав два очка, идет последней в группе.