Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу в отборе на ЧМ‑2026

Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над командой КНДР в матче шестого тура группового этапа азиатского отборочного турнира к чемпионату мира‑2026. Встреча группы А прошла во Вьентьяне и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 44‑й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.