Объявлен состав сборной России на матч с Сирией

Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Стартовый состав сборной России: Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Миранчук, Тюкавин, Пиняев.
Запасные: Лантратов, Волк, Пальцев, Морозов, Круговой, Караваев, Адамов, Пруцев, Карпукас, Садулаев, Мостовой, Мусаев.
С капитанской повязкой на поле выйдет выступающий в североамериканской лиге за «Атланту Юнайтед» Алексей Миранчук.
С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит только товарищеские встречи. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина в Краснодаре крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.
Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.