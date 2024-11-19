Объявлен состав сборной России на матч с Сирией

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит только товарищеские встречи. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина в Краснодаре крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.