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Объявлен состав сборной России на матч с Сирией

19 ноября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Игра пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Миранчук, Тюкавин, Пиняев.

Запасные: Лантратов, Волк, Пальцев, Морозов, Круговой, Караваев, Адамов, Пруцев, Карпукас, Садулаев, Мостовой, Мусаев.

С капитанской повязкой на поле выйдет выступающий в североамериканской лиге за «Атланту Юнайтед» Алексей Миранчук.

С февраля 2022 года решением ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях и проводит только товарищеские встречи. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина в Краснодаре крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

Россия в мировом рейтинге ФИФА занимает 34-е место, Сирия — 93-е.

Россия
Сирия
Товарищеские матчи: календарь