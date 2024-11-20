Джона Кордобу унижают в Колумбии за промах в пустые ворота

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба столкнулся с хейтом в социальных сетях. Накануне он не забил в пустые ворота Эквадора с расстояния одного метра. В итоге колумбийцы проиграли важный матч отбора на ЧМ-2026, позволив эквадорцам догнать себя в турнирной таблице.
Колумбийские болельщики обвинили Кордобу в этом поражении. Страницу Джона Кордобы в испаноязычной Википедии пользователи переименовали в «Туловище без ног». Позже модераторы сайта убрали правки болельщиков и вернули все на свои места.
В турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке лидирует сборная Аргентины, набрав 25 очков. Подопечные Лионеля Скалони на 5 баллов опережают идущую на второй позиции сборную Уругвая и на 6 — сборные Эквадора и Колумбии. Бразилия с 18 очками на данный момент располагается лишь на 5-м месте.
Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. Колумбиец провел за «быков» в общей сложности 100 матчей, в которых забил 53 мяча и сделал 25 голевых передач.
В сезоне-2024/25 Кордоба забил 8 голов в Российской Премьер-лиге и занимает второе место в списке лучших бомбардиров после 19-летнего Алексея Батракова из «Локомотива», на счету которого 10 мячей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джона Кордобы в 14 миллионов евро.