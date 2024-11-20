Джона Кордобу унижают в Колумбии за промах в пустые ворота

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба столкнулся с хейтом в социальных сетях. Накануне он не забил в пустые ворота Эквадора с расстояния одного метра. В итоге колумбийцы проиграли важный матч отбора на ЧМ-2026, позволив эквадорцам догнать себя в турнирной таблице.