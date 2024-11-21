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Генич объяснил важность матчей с Брунеем и Сирией для России

Российский комментатор Константин Генич в новом выпуске шоу «Лови Генича» высказался о товарищеских матчах сборной России против Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
23

«Сборная России играет матчи, которые официально зарегистрированы ФИФА, даже матч Россия — Бруней судил арбитр с нашивкой ФИФА. И для сборной сейчас это чрезвычайно важно. Если бы сборная не играла эти матчи, которые санкционированы ФИФА, которые с разрешения ФИФА, которые официально идут в зачет для набора очков сборной России, то был бы другой разговор.

Рано или поздно мы вернемся. Рано или поздно Россию допустят до международных соревнований, и чтобы не растерять все, что нажито было непосильным трудом в прошлые годы, сборная России сейчас играет не абы с кем, а кто захотел, с кем смогли договориться. Бруней, Сирия, Вьетнам, Таиланд — замечательно. Пусть эти матчи сборной будут, но сборная играет только те матчи, за которые дают рейтинговые очки. Пусть этих очков немного, но тем не менее они есть. И так курочка по зернышку. Потом, когда нас допустят, мы сильно в рейтинге соответственно не упадем. Когда будет отбор на чемпионат мира или чемпионат Европы… Ну, сами понимаете, мы можем в такую группу угодить, что мало не покажется. Поэтому РФС делает свою работу, сборная делает свою работу, а недовольные будут всегда», — сказал Генич.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. На момент отстранения российская сборная располагалась на 35-й строчке.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Сирия
Товарищеские матчи: календарь