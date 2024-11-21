Генич объяснил важность матчей с Брунеем и Сирией для России

«Сборная России играет матчи, которые официально зарегистрированы ФИФА, даже матч Россия — Бруней судил арбитр с нашивкой ФИФА. И для сборной сейчас это чрезвычайно важно. Если бы сборная не играла эти матчи, которые санкционированы ФИФА, которые с разрешения ФИФА, которые официально идут в зачет для набора очков сборной России, то был бы другой разговор.



Рано или поздно мы вернемся. Рано или поздно Россию допустят до международных соревнований, и чтобы не растерять все, что нажито было непосильным трудом в прошлые годы, сборная России сейчас играет не абы с кем, а кто захотел, с кем смогли договориться. Бруней, Сирия, Вьетнам, Таиланд — замечательно. Пусть эти матчи сборной будут, но сборная играет только те матчи, за которые дают рейтинговые очки. Пусть этих очков немного, но тем не менее они есть. И так курочка по зернышку. Потом, когда нас допустят, мы сильно в рейтинге соответственно не упадем. Когда будет отбор на чемпионат мира или чемпионат Европы… Ну, сами понимаете, мы можем в такую группу угодить, что мало не покажется. Поэтому РФС делает свою работу, сборная делает свою работу, а недовольные будут всегда», — сказал Генич.