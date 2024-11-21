Генич заявил, что Дзюба манипулирует общественностью

Ранее Дзюба в интервью «Матч ТВ» сообщил, что готов сыграть за сборную России в товарищеских матчах против Брунея и Сирии.
«Карпин говорил, что не будет вызывать футболистов, которым далеко за 30 лет, чтобы они ставили рекорды. Сам Дзюба поднимает тему, что хочет еще сыграть за сборную, желательно против сильного соперника, чтобы побить рекорд по голам Кержакова. Он манипулирует общественностью. Его можно понять. Хочется выйти, голик заковырять, свое имя в историю вписать. Артем прекрасно понимает, что при других обстоятельствах при Карпине в сборной это сделать было бы сложно», — написал Генич в своем блоге в Дзен.
36-летний Дзюба последний раз выходил в майке национальной команды в июле 2021 года в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).
На счету Артема Дзюбы 55 матчей за сборную России, в которых он забил 30 мячей и сделал 15 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Кроме того, с 2018 по 2021 год Дзюба был капитаном сборной.