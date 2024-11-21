Генич заявил, что Дзюба манипулирует общественностью

«Карпин говорил, что не будет вызывать футболистов, которым далеко за 30 лет, чтобы они ставили рекорды. Сам Дзюба поднимает тему, что хочет еще сыграть за сборную, желательно против сильного соперника, чтобы побить рекорд по голам Кержакова. Он манипулирует общественностью. Его можно понять. Хочется выйти, голик заковырять, свое имя в историю вписать. Артем прекрасно понимает, что при других обстоятельствах при Карпине в сборной это сделать было бы сложно», — написал Генич в своем блоге в Дзен.