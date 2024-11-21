Андрей Ещенко: Мне некогда смотреть матчи сборной России

В ноябре команда Валерия Карпина в Краснодаре победила сборную Брунея со счетом 11:0, а в Волгограде обыграла Сирию со счетом 4:0.
«За два матча результаты получились такими, какие мы хотели увидеть. Все довольны, потому что сборная выиграла. Мне некогда смотреть матчи сборной, но народ ходит, значит, игры сборной привлекают, и с этим все отлично. Пускай дальше наша сборная побеждает, чтобы болельщики приходили на игру. Каким был 2024 год? Хорошо, что соперники нашлись», — передает Ещенко «РБ Спорт».
С 2024 года Ещенко является ассистентом главного тренера краснодарской «Кубани», выступающей во Второй лиге.
Во время карьеры футболиста Андрей Ещенко провел 14 матчей в составе сборной России. Защитник выступал за такие клубы как иркутская «Звезда», «Химки», киевское «Динамо», киевский «Арсенал», «Днепр», московское «Динамо», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и «Знамя». В составе красно-белых Ещенко в 2017 году становился чемпионом России.