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Андрей Ещенко: Мне некогда смотреть матчи сборной России

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался о матчах с Брунеем и Сирией.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В ноябре команда Валерия Карпина в Краснодаре победила сборную Брунея со счетом 11:0, а в Волгограде обыграла Сирию со счетом 4:0.

«За два матча результаты получились такими, какие мы хотели увидеть. Все довольны, потому что сборная выиграла. Мне некогда смотреть матчи сборной, но народ ходит, значит, игры сборной привлекают, и с этим все отлично. Пускай дальше наша сборная побеждает, чтобы болельщики приходили на игру. Каким был 2024 год? Хорошо, что соперники нашлись», — передает Ещенко «РБ Спорт».

С 2024 года Ещенко является ассистентом главного тренера краснодарской «Кубани», выступающей во Второй лиге.

Во время карьеры футболиста Андрей Ещенко провел 14 матчей в составе сборной России. Защитник выступал за такие клубы как иркутская «Звезда», «Химки», киевское «Динамо», киевский «Арсенал», «Днепр», московское «Динамо», «Волгу», «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и «Знамя». В составе красно-белых Ещенко в 2017 году становился чемпионом России.

Россия
4:0
Первый тайм: 1:0
Сирия
Футбол, Товарищеские матчи,
19.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Хосе Лана
Голы
Россия
Максим Осипенко
(Даниил Фомин)
33′
Илья Самошников
(Алексей Миранчук)
53′
Алексей Миранчук
(Лечи Садулаев)
66′
Максим Осипенко
80′
Составы команд
Россия
12
Александр Максименко
5
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
17
Илья Самошников
28
Алексей Батраков
18
Александр Солдатенков
64′
14
Евгений Морозов
90+3′
23
Юрий Горшков
74′
2
Арсен Адамов
9
Сергей Пиняев
64′
20
Лечи Садулаев
59
Алексей Миранчук
74′
7
Андрей Мостовой
74
Даниил Фомин
74′
19
Артем Карпукас
10
Константин Тюкавин
81′
11
Тамерлан Мусаев
Сирия
22
Ахмад Маданьех
3
Игнасио Абрахам
15
Эмилиано Амор
17
Мохаммад Аль-Салхади
11
Пабло Саббаг
2
Ахмад Фака
87′
5
Омар Аль-Мидани
13
Таэр Крума
87′
19
Закария Ханан
12
Аммар Рамадан
64′
7
Махмуд Аль-Асвад
16
Эльмар Абрахам
77′
8
Махмуд Найеф
18
Факундо Матер
87′
20
Мохаммад Аль-Халлак
10
Махмуд Аль-Мавас
64′
14
Мохаммед Осман
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Мохаммед Аль-Шамрани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Файсал Аль-Кахтани
(Саудовская Аравия)
Боковой судья
Халаф Аль-Шаммари
(Саудовская Аравия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Сирия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь