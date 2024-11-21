Андрей Ещенко: Мне некогда смотреть матчи сборной России

«За два матча результаты получились такими, какие мы хотели увидеть. Все довольны, потому что сборная выиграла. Мне некогда смотреть матчи сборной, но народ ходит, значит, игры сборной привлекают, и с этим все отлично. Пускай дальше наша сборная побеждает, чтобы болельщики приходили на игру. Каким был 2024 год? Хорошо, что соперники нашлись», — передает Ещенко «РБ Спорт».