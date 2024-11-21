Глава Федерации футбола Эквадора: Мы получили любезное приглашение из России

Сборные России и Эквадора ни разу не встречались друг с другом. В настоящее время сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за политической обстановки. В ноябре команда Валерия Карпина встречалась с Брунеем и Сирией и одержала две победы со счетом 11:0 и 4:0.