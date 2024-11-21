Глава Федерации футбола Эквадора: Мы получили любезное приглашение из России

«Мы получили любезное приглашение от России сыграть товарищеский матч осенью следующего года. Мы ведем переговоры, нам это интересно, но пока ни о чем не договорились», — передает слова Эгаса Sport24.
Сборная Эквадора опережает национальную команду России в рейтинге ФИФА. Южноамериканцы занимают 27-ю строчку в рейтинге, а сборная России — 34-ю.
Подопечные аргентинского специалиста Себастьяна Беккасесе успешно выступают в южноамериканском отборе чемпионата мира 2026 года. После 12 туров Эквадор находится на третьем месте в турнирной таблице, опережая, например, занимающую 5-е место сборную Бразилии на одно очко. Эквадорцы пока уступают лишь сборным Аргентины и Уругвая. Сборная Эквадора 4 раза выступала на чемпионатах мира. Наилучшее достижение — выход в ⅛ финала на мировом первенстве 2006 года.
Сборные России и Эквадора ни разу не встречались друг с другом. В настоящее время сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за политической обстановки. В ноябре команда Валерия Карпина встречалась с Брунеем и Сирией и одержала две победы со счетом 11:0 и 4:0.