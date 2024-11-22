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Анатолия Тимощука лишили всех государственных наград Украины

Рекордсмен сборной Украины по числу матчей за национальную команду Анатолий Тимощук с 2017 года является ассистентом главного тренера петербургского «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград тренера «Зенита» Анатолия Тимощука. Помимо экс-игрока сборной Украины, в список о лишении наград вошли еще 33 человека.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола в марте 2022 года лишил Анатолия Тимощука лицензии уровня Pro и всех завоеванных на Украине титулов. Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. Недавно стало известно о том, что CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ.

Анатолий Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Трижды выигрывал чемпионат страны с донецким «Шахтером», также на его счету три Кубка и один Суперкубок Украины.

С «Баварией» Тимощук выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Германии, а с «Зенитом» дважды становился чемпионом России и по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

45-летний Тимощук в 2007—2009 и 2013−2015 годах играл за «Зенит», а с 2017 года входит в тренерский штаб петербургской команды.

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