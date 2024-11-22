Анатолия Тимощука лишили всех государственных наград Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола в марте 2022 года лишил Анатолия Тимощука лицензии уровня Pro и всех завоеванных на Украине титулов. Анатолий Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне. Недавно стало известно о том, что CAS принял сторону Тимощука в вопросе апелляции на решение УАФ.