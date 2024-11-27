Тедеско в ближайшее время могут уволить из сборной Бельгии

В марте 2025 года сборной Бельгии предстоит провести два стыковых матча в Лиге наций со сборной Украины за право остаться в сильнейшем дивизионе А. На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Наций бельгийская команда потерпела четыре поражения и заняла третье место в своей группе.