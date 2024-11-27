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Тедеско в ближайшее время могут уволить из сборной Бельгии

Об этом в социальных сетях сообщает журналист Саша Тавольери.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным Тавольери, вопрос об увольнении Тедеско будет рассмотрен на встрече Королевской бельгийской футбольной ассоциации, мероприятие запланировано на 28 ноября.

В марте 2025 года сборной Бельгии предстоит провести два стыковых матча в Лиге наций со сборной Украины за право остаться в сильнейшем дивизионе А. На групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Наций бельгийская команда потерпела четыре поражения и заняла третье место в своей группе.

Доменико Тедеско был назначен главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством Тедеско команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела три поражения в последних трех играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Доменико Тедеско возглавлял «Лейпциг», «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге». Пост главного тренера красно-белых немецкий специалист занимал с октября 2019 года по май 2021 года. Тедеско привел «Спартак» к серебряным медалям чемпионата России сезона-2020/21.

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Спартак