В Брунее после игры с Россией уволили главу футбольной федерации

Отставка Юсоффа произошла спустя две недели после разгромного поражения от сборной России (0:11) в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре. Этот результат стал самой крупной победой для российской сборной и вторым самым крупным поражением в истории сборной Брунея. Все расходы на организацию матча взял на себя РФС, потратив на логистику брунейской команды свыше 100 тыс. долларов.