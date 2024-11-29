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В Брунее после игры с Россией уволили главу футбольной федерации

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф был уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба национальной федерации футбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
30

Соответствующий указ был подписан султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Юсофф занимал свой пост с декабря 2023 года. Временно исполняющим обязанности главы Футбольной ассоциации Брунея назначен Махруб Мурни.

Отставка Юсоффа произошла спустя две недели после разгромного поражения от сборной России (0:11) в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре. Этот результат стал самой крупной победой для российской сборной и вторым самым крупным поражением в истории сборной Брунея. Все расходы на организацию матча взял на себя РФС, потратив на логистику брунейской команды свыше 100 тыс. долларов.

После матча появилась информация, что брунейские футболисты были замечены в ночных заведениях Краснодара. В сети распространялись видео, на которых запечатлено, как брунейцы курят кальян и танцуют под песню российской певицы MakSим «Знаешь ли ты».

Сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
1′
Нур Икхван Отман
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь