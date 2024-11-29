В Брунее после игры с Россией уволили главу футбольной федерации

Соответствующий указ был подписан султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Юсофф занимал свой пост с декабря 2023 года. Временно исполняющим обязанности главы Футбольной ассоциации Брунея назначен Махруб Мурни.
Отставка Юсоффа произошла спустя две недели после разгромного поражения от сборной России (0:11) в товарищеском матче, который прошел в Краснодаре. Этот результат стал самой крупной победой для российской сборной и вторым самым крупным поражением в истории сборной Брунея. Все расходы на организацию матча взял на себя РФС, потратив на логистику брунейской команды свыше 100 тыс. долларов.
После матча появилась информация, что брунейские футболисты были замечены в ночных заведениях Краснодара. В сети распространялись видео, на которых запечатлено, как брунейцы курят кальян и танцуют под песню российской певицы MakSим «Знаешь ли ты».
Сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.