Сборная России планирует матч с командой из Европы в 2025 году

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — сказал Дюков.
13 декабря в Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, по итогам которой сформировался календарь игр сборных на ближайший год. В марте и июне для товарищеских матчей будут доступны 24 европейские команды, в том числе сборные Беларуси, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи.