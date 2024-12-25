Сборная России планирует матч с командой из Европы в 2025 году

13 декабря в Цюрихе прошла жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, по итогам которой сформировался календарь игр сборных на ближайший год. В марте и июне для товарищеских матчей будут доступны 24 европейские команды, в том числе сборные Беларуси, Армении, Венгрии, Турции, Грузии, Болгарии и Азербайджана.