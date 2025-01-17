Бывший тренер «Спартака» Тедеско уволен из сборной Бельгии

«Сборная завершает свою главу с Доменико Тедеско. Спасибо, Доменико, за твою преданность и страсть в течение последних двух лет. Желаем тебе всего наилучшего в будущем», — сказано в сообщении.
Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством «красные дьяволы» провели 24 матча, в которых одержали 12 побед при шести ничьих и шести поражениях. В последних трех матчах Лиги Наций бельгийцы потерпели три поражения, проиграв Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).
Контракт 39-летнего специалиста со сборной Бельгии был рассчитан до окончания ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В сентябре этого года сборная Бельгии начнет отборочный цикл к ЧМ-2026, где ее соперниками будут национальные команды Северной Македонии, Казахстана, Уэльса и Лихтенштейна. 20 и 23 марта бельгийцы сыграют стыковые матчи со сборной Украины за право сыграть в высшем дивизионе Лиге наций в следующем сезоне.
Напомним, с октября 2019 по июнь 2021 года Тедеско возглавлял московский «Спартак». Под его руководством красно-белые в сезоне-2020/21 заняли второе место в РПЛ и отобрались в квалификацию Лигу чемпионов. После ухода из «Спартака» Тедеско на протяжении девяти месяцев работал в «РБ Лейпциг».