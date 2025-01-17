Бывший тренер «Спартака» Тедеско уволен из сборной Бельгии

В сентябре этого года сборная Бельгии начнет отборочный цикл к ЧМ-2026, где ее соперниками будут национальные команды Северной Македонии, Казахстана, Уэльса и Лихтенштейна. 20 и 23 марта бельгийцы сыграют стыковые матчи со сборной Украины за право сыграть в высшем дивизионе Лиге наций в следующем сезоне.