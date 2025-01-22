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Гренландию пригласили в США для переговоров о вступлении в КОНКАКАФ

Футбольная ассоциация Гренландии в феврале направит делегацию в США для начала переговоров о вступлении в КОНКАКАФ, сообщает Reuters.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Весной 2024 года Гренландия подала заявку на членство в КОНКАКАФ. Теперь генеральный секретарь конфедерации Филиппе Моджо пригласил делегацию на встречу, которая пройдет 27 февраля в штаб‑квартире организации в Майами.

На протяжении многих лет Гренландия, являющаяся полуавтономной территорией в составе Дании, пыталась стать членом УЕФА. Но УЕФА требует, чтобы ее члены были признаны ООН и были полностью независимы. КОНКАКАФ, напротив, разрешает вступление автономных территорий.

Ранее 47-й президент США Дональд Трамп заявил о желании включить Гренландию в состав США.

«Приглашение на переговоры с КОНКАКАФ не связано с текущими геополитическими интересами в Гренландии», — приводит слова главы Футбольной ассоциации Гренландии Кеннета Клейста Reuters.

Команды из Гренландии никогда не играли в официальных международных соревнованиях. Они принимают участие только в товарищеских матчах.