Гренландию пригласили в США для переговоров о вступлении в КОНКАКАФ

На протяжении многих лет Гренландия, являющаяся полуавтономной территорией в составе Дании, пыталась стать членом УЕФА. Но УЕФА требует, чтобы ее члены были признаны ООН и были полностью независимы. КОНКАКАФ, напротив, разрешает вступление автономных территорий.