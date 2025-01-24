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В сборной Бельгии нашли замену уволенному Тедеско

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны, французский специалист Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

17 января Доменико Тедеско покинул пост главного тренера бельгийской команды. Ранее возглавлявший «Спартак» специалист работал в сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством «красные дьяволы» провели 24 матча, в которых одержали 12 побед при шести ничьих и шести поражениях. В последних трех матчах Лиги Наций бельгийцы потерпели три поражения, проиграв Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

20 и 23 марта бельгийцы сыграют стыковые матчи со сборной Украины за право сыграть в высшем дивизионе Лиге наций в следующем сезоне. В сентябре 2025 года сборная Бельгии начнет отборочный цикл к ЧМ-2026, где ее соперниками будут национальные команды Северной Македонии, Казахстана, Уэльса и Лихтенштейна.

Последним местом работы Гарсии был «Наполи», который он возглавлял с июля по ноябрь 2023 года. Также 60-летний француз был главным тренером «Сент-Этьена», «Дижона», «Ле Мана», «Лилля», «Ромы», «Марселя», «Лиона» и «Аль-Насра». Под руководством Гарсии «Лилль» в 2011 году стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, а «Марсель» дошел до финала Лиги Европы в 2018 году.

Бельгия