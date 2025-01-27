Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Черчесов находился во главе сборной Казахстана с лета 2024 года. Сообщается, что трудовой договор был расторгнут по взаимному согласию сторон. Вместе с Черчесовым команду покидает весь тренерский штаб.
«Рассматривается список кандидатов на должность главного тренера национальной сборной по футболу», — сообщает пресс-служба национальной команды.
Сборная Казахстана неудачно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении в лиге B. В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана будет выступать в лиге C.
В квалификации чемпионата мира 2026 года Казахстан сыграет со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. 22 и 25 марта казахстанцы на выезде сыграют с командами Уэльса и Лихтенштейна.
С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Ранее специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше».