Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Ранее специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше».