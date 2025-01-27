Сборную России оставили без Евро и Олимпиады-2028

Жеребьевка отборочного турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля 2025 года. По ее результатам будут составлены девять отборочных групп: шесть по шесть команд и три — по пять. Албания и Сербия как хозяйки Евро-2027 вышли напрямую в финальный этап. А федерация Лихтенштейна не заявила молодежную сборную для участия.