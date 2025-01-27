Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную России оставили без Евро и Олимпиады-2028

УЕФА не включил Россию в число участников отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года среди молодежных сборных.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Телеграм-канал молодежной сборной России

УЕФА определил процедуру жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди молодежных сборных. России нет среди участников турнира. Соответственно, сборная России, за которую в новом цикле-2025/27 вправе выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года, останется и без первенства континента, и без Олимпиады-2028.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля 2025 года. По ее результатам будут составлены девять отборочных групп: шесть по шесть команд и три — по пять. Албания и Сербия как хозяйки Евро-2027 вышли напрямую в финальный этап. А федерация Лихтенштейна не заявила молодежную сборную для участия.

Для жеребьевки УЕФА составил шесть корзин. Они выглядят так:

Корзина 1. Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Германия, Франция, Украина, Италия, Дания;

Корзина 2. Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Польша, Норвегия, Бельгия, Грузия, Ирландия;

Корзина 3. Словения, Финляндия, Швеция, Австрия, Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Болгария;

Корзина 4. Шотландия, Уэльс, Израиль, Северная Македония, Турция, Косово, Северная Ирландия, Фареры, Молдавия;

Корзина 5. Белоруссия, Черногория, Босния, Кипр, Латвия, Литва, Казахстан, Азербайджан, Люксембург;

Корзина 6. Эстония, Мальта, Армения, Андорра, Гибралтар, Сан-Марино.

На чемпионате Европы в июне-июле 2027 года сыграют 16 команд. По его итогам определятся участники Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Россия U21