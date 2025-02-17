Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении, 61-летний нидерландский специалист Джон ван'т Схип назначен новым главным тренером сборной Армении по футболу.
«Джон ван'т Схип возглавит национальную сборную Армении. Президент ФФА Армен Меликбекян сегодня представил Джона ван'т Схип членам исполнительного комитета федерации. Исполнительный комитет ФФА одобрил кандидатуру ван'т Схипа на должность главного тренера национальной сборной Армении», — говорится в сообщении.
Джон Ван'т Схип, будучи игроком, выступал за амстердамский «Аякс» и клуб серии А «Дженоа». В составе сборной Нидерландов он стал чемпионом Европы 1988 года, вместе с «Аяксом» четыре раза становился чемпионом Нидерландов, три раза — обладателем Кубка страны, по разу — Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка УЕФА.
В качестве тренера он руководил «Аяксом» и сборной Греции, а также был помощником главного тренера команды Нидерландов Марко ван Бастена. Под его руководством «Мельбурн Сити» выиграл Кубок Австралии в 2016 году.
В октябре 2024 года после проигрыша в домашнем матче сборной Северной Македонии украинский специалист Александр Петраков ушел с поста главного тренера сборной Армении по футболу.
20 и 23 марта сборная Армении сыграет с командой Грузии в матчах за право играть в Лиге B в Лиге наций.