Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера

Джон Ван'т Схип, будучи игроком, выступал за амстердамский «Аякс» и клуб серии А «Дженоа». В составе сборной Нидерландов он стал чемпионом Европы 1988 года, вместе с «Аяксом» четыре раза становился чемпионом Нидерландов, три раза — обладателем Кубка страны, по разу — Кубка обладателей кубков УЕФА и Кубка УЕФА.

В качестве тренера он руководил «Аяксом» и сборной Греции, а также был помощником главного тренера команды Нидерландов Марко ван Бастена. Под его руководством «Мельбурн Сити» выиграл Кубок Австралии в 2016 году.