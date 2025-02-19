Сын Джанлуиджи Буффона получил вызов в сборную, но не Италии

«Имя Луис близко итальянцам, а имя Томас я выбрал по многим причинам. Это имя носил чешский форвард Скухравы и мой кумир Н'Коно — голкипер сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, благодаря которому я полюбил вратарское ремесло. Я влюбился в сборную Камеруна, а выступление ее голкипера перевернуло ход моей карьеры, ведь в юношеской команде я играл в полузащите», — так в 2008 году Джанлуиджи Буффон объяснял выбор имени сына.