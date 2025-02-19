Сын Джанлуиджи Буффона получил вызов в сборную, но не Италии

Луи Томас Буффон получил приглашение в юношескую национальную команду Чехии в преддверии матчей против Англии и Франции в марте. Выступающий на позиции вингера футболист имеет итальянское и чешское гражданства, так как матерью футболиста является бывшая супруга Буффона, чешская фотомодель Алена Шередова.
Вызов 17-летнего Буффона является частью программы Федерации футбола Чехии по приглашению в сборные футболистов, проживающих в других странах, но при этом имеющих связь с Чехией. Отмечается, что решение о вызове Луи в национальную команду было принято после разговора с его матерью.
Буффон-младший выступает за молодежную команду «Пизы». 16 февраля главный тренер клуба Серии B Филиппо Индзаги впервые включил сына своего экс-партнера по сборной в заявку основной команды на матч с «Чезеной» (1:1), После 26 туров «Пиза» идет на втором месте в турнирной таблице, опережая на 4 очка «Специю». По итогам сезона первые две команды выйдут в Серию A напрямую, третья команда определится по результатам плей-офф.
«Имя Луис близко итальянцам, а имя Томас я выбрал по многим причинам. Это имя носил чешский форвард Скухравы и мой кумир Н'Коно — голкипер сборной Камеруна на чемпионате мира 1990 года, благодаря которому я полюбил вратарское ремесло. Я влюбился в сборную Камеруна, а выступление ее голкипера перевернуло ход моей карьеры, ведь в юношеской команде я играл в полузащите», — так в 2008 году Джанлуиджи Буффон объяснял выбор имени сына.