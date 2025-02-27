Главный тренер заявил о возвращении Куртуа в сборную Бельгии

«Он вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем в мире. Я ездил к нему в Мадрид перед матчем “Реал” — “Манчестер Сити” (3:1), где я также воспользовался возможностью встретиться с Де Брейне и Жереми Доку», — сказал Гарсия.