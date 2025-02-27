Главный тренер заявил о возвращении Куртуа в сборную Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия в интервью L'Équipe заявил, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернется в национальную команду.
В августе 2024 года бельгиец отказался выступать за сборную, пока ей руководит Доменико Тедеско. Экс-тренер московского «Спартака» был отправлен в отставку в январе 2025 года.
«Он вернется. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарем в мире. Я ездил к нему в Мадрид перед матчем “Реал” — “Манчестер Сити” (3:1), где я также воспользовался возможностью встретиться с Де Брейне и Жереми Доку», — сказал Гарсия.
Сам Куртуа несколько дней назад заявлял о готовности вернуться в сборную: «Я скучал по национальной команде, но теперь я готов вернуться».
Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством «красные дьяволы» провели 24 матча, в которых одержали 12 побед при шести ничьих и шести поражениях. В последних трех матчах Лиги Наций бельгийцы потерпели три поражения, проиграв Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).
20 и 23 марта бельгийцы сыграют стыковые матчи со сборной Украины за право сыграть в высшем дивизионе Лиге наций в следующем сезоне. В сентябре этого года сборная Бельгии начнет отборочный цикл к ЧМ-2026, где ее соперниками будут национальные команды Северной Македонии, Казахстана, Уэльса и Лихтенштейна.