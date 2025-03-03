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Карпин заявил, что у сборной России в марте может быть два матча

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что национальная команда может провести в марте сразу два матча.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На данный момент известно о проведении товарищеского матча в Москве со сборной Замбией, которая занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Встреча запланирована на 25 марта.

«Есть подтверждение, что все движется в правильном направлении, и Замбия к нам приедет. Есть еще один соперник, который тоже, возможно, может появиться. Как вы правильно сказали, все постоянно меняется, в последний момент. Поэтому пока готовимся к Замбии. Будем отталкиваться от себя», — сказал Карпин.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу огласил расширенный состав на учебно-тренировочный сбор, в который вошли 42 футболиста.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. В июне у команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

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