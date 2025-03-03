Карпин заявил, что у сборной России в марте может быть два матча

«Есть подтверждение, что все движется в правильном направлении, и Замбия к нам приедет. Есть еще один соперник, который тоже, возможно, может появиться. Как вы правильно сказали, все постоянно меняется, в последний момент. Поэтому пока готовимся к Замбии. Будем отталкиваться от себя», — сказал Карпин.