Сантос не включен в итоговый список сборной Бразилии и может сыграть за Россию

30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и Суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 205 матчей в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе со сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом в 2016 году.