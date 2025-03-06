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Сантос не включен в итоговый список сборной Бразилии и может сыграть за Россию

Получивший гражданство РФ Дуглас Сантос ранее попал в расширенный состав двух сборных — России и Бразилии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос не вошел в окончательный состав сборной Бразилии по футболу на предстоящие матчи в марте. Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Всего в заявку попали 23 футболиста. В расширенный состав, который был опубликован 28 февраля, были включены 52 игрока. В марте сборная Бразилии проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. 20 марта бразильцы дома сыграют со сборной Колумбии, а 25 марта проведут гостевой матч против команды Аргентины.

Дуглас Сантос попал в расширенную заявку сборной России на мартовский матч с Замбией. В прошлом году 30-летний бразилец получил паспорт гражданина РФ. Если Сантос сыграет за национальную команду России, то станет четвертым натурализованным бразильцем в истории сборной после Гильерме, Ари и Марио Фернандеса.

30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и Суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 205 матчей в различных турнирах, забил 7 мячей и отдал 33 результативные передачи. Вместе со сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом в 2016 году.