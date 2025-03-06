Карпин рассказал, сколько у него было кандидатов в сборную России

3 марта тренерский штаб сборной России представил расширенный список из 42 футболистов на домашнюю товарищескую игру с командой Замбии.
— В преддверии матча с Замбией сформирован предварительный список. Но ваш внутренний служебный список наверняка ещё больше.
— 68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру, — приводит слова Карпина Metaratings.
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).