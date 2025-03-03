Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России

В расширенный состав национальной команды вошли 42 футболиста. Наибольшее представительство игроков у московского «Локомотива» — семь игроков.
- Вратари: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо» М), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).
- Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Валентин Пальцев («Динамо» Мх), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Руслан Литвинов («Спартак»), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).
- Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо» М), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Иван Комаров («Ростов»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Зелимхан Бакаев («Химки»).
- Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Пари НН»).
Впервые в сборную России вызван капитан «Зенита» Дуглас Сантос. На прошлой неделе 30-летний бразилец, получивший в октябре 2024 года российское гражданство, попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи Южноамериканского отбора ЧМ-2026.
В мае 2016 года Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Панамы (2:0). Также он попал в итоговый состав национальной команды на Кубок Америки-2016, однако на поле так и не вышел. Так как Дуглас Сантос не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах, он имеет право играть за российскую сборную.
Дуглас Сантос может стать четвертым бразильцем в истории сборной России. Ранее за национальную команду были заиграны вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари.
В марте у сборной России запланирован товарищеский матч в Москве против команды Замбии. Дата проведения встречи будет объявлена позже.