Неймар вызван в сборную Бразилии впервые за полтора года

В конце января Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. За этот клуб нападающий выступал с юных лет до 2013 года, когда перешел в «Барселону». До второго пришествия в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля», сыграв за это время всего семь матчей. Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца июня 2025 года.