Неймар вызван в сборную Бразилии впервые за полтора года

33-летний форвард «Cантоса» Неймар получил вызов в основную команду национальной команды. Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» не вызывался в сборную в течение полутора лет. Большую часть этого времени знаменитый футболист восстанавливался после травмы колена.
Последний раз Неймар выступал за сборную Бразилии 18 октября 2023 года. Тогда Бразилия проиграла сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провел на поле один тайм. На счету Неймара 128 матчей и 79 забитых мячей за национальную команду. По числу голов он обошел Пеле (77 мячей) и является рекордсменом сборной Бразилии всех времен.
В конце января Неймар вернулся в «Сантос» в качестве свободного агента. За этот клуб нападающий выступал с юных лет до 2013 года, когда перешел в «Барселону». До второго пришествия в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля», сыграв за это время всего семь матчей. Контракт Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца июня 2025 года.
21 марта сборная Бразилия сыграет в отборе мирового первенства против Колумбии, а 26 марта — против принципиальных соперников из Аргентины. После 12 матчей сборная Бразилии с 18 очками занимает лишь 5-е место в южноамериканском отборе, отставая на 7 баллов от лидирующих аргентинцев. На ЧМ-2026 впервые в истории будут участвовать 48 команд. Южную Америку гарантированно будут представлять 6 сборных, седьмое место в континентальном отборе позволит участвовать в стыковых матчах.